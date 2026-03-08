В Московской области ищут трех пропавших подростков

В подмосковном Звенигороде пропали трое подростков, их ищут поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и местные жители. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба отряда.

Подростки ушли из дома на прогулку 7 марта и до сих пор не вернулись, сообщила пресс-служба. «Рядом протекает река - дети часто гуляли неподалеку. Добровольцы отрабатывают задачи в природной и городской среде: обследуют береговую линию, патрулируют улицы, расклеивают ориентировки и опрашивают возможных свидетелей»,— рассказали в «ЛизаАлерт». Сейчас в поисках участвуют 285 человек. «Работа штаба не останавливается ни на минуту»,— сообщили в отряде.

Сейчас штабу нужны алкалиновые «пальчиковые» батарейки, скотч, вода в бутылках по 0,5 литра и перекусы для поисковиков, добавили в «ЛизаАлерт».

«Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что трех подростков в последний раз видели 7 марта около 15:00. По словам собеседника, дети могли пойти к реке. Поскольку лед истончился из-за потепления, «все могло закончиться плачевно», добавил он.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что по предварительной информации пропавшие дети утонули в реке.