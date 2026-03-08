Продукты оказались «невыездными»

Перебои с поставками продуктов питания из стран Ближнего Востока привели к проблемам у бизнеса. Как рассказали “Ъ FM” владельцы ресторанов и магазинов, цены на овощи, фрукты, ягоды и орехи из этих стран уже выросли в несколько раз. Пока трудности возникают только у заведений, которые закупали продукцию из Ирана. Однако из-за глобальных логистических проблем могут заметно подорожать и российские товары.

Эксперты прогнозируют, что при обострении конфликта на Ближнем Востоке цены на некоторые продукты питания вырастут еще как минимум в полтора раза. “Ъ FM” спросил у рестораторов, какие позиции подорожали сильнее всего, и можно ли их заменить.

Основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов: «Цены пошли вверх, это уже ощущается на всей салатной группе ("Айсберг", "Лолло-Росса", "Романо"), на которой делается "Цезарь". В два-три раза выросла стоимость некоторых позиций в меню. Непонятно, когда цены остановятся, потому что товара нет и перейти не на что. Когда заканчивается один салат, обычно все перескакивают на другой. Но других вариантов тоже нет. Не исключено, что их вообще не будет в принципе. С сельдереем и баклажанами то же самое». Владелец ресторана Regions Ярослав Янин: «Мы работаем исключительно на российских деликатесах и продуктах. Поставки из Ирана нас не касаются никак. Изменения если и скажутся, то немножечко позже, когда уменьшится поток иранских продуктов и цены на отечественные вырастут. Но для этого должен пройти хотя бы месяц». Владелица ресторана «Место» и «Бара 8» Екатерина Бокучава: «Я уже не могу перепечатывать меню. Цены и без конфликта на Ближнем Востоке так растут, что очень трудно понять, с чем это связано. Это касается и сахалинского гребешка, и мурманского краба, и лосося, который мы в суши используем. Просто в геометрической прогрессии растут цены. Помидоры стоят на рынке 2,5 тыс. руб. за 1 кг. Примерно столько же стоит мясо».

С 3 марта власти Ирана ввели полный запрет на экспорт продовольствия. Это больше половины пищевых поставок в Россию, говорят эксперты. Их стоимость — около $500 млн. По данным “Ъ”, из Ирана поступает более 90% сельдерея и фисташек, около 80% баклажанов и киви и еще половина фиников и сладкого перца.

Экспорт овощей и фруктов из других стран не сможет полностью покрыть спрос российского рынка. Все из-за контрсанкций, рассказала руководитель проекта «Ягодная академия» и генеральный директор информационного агентства FruitNews Ирина Козий:

«В краткосрочной перспективе наибольшее влияние мы заметим в отношении той продукции, которая поставляется преимущественно из Ирана и является максимально скоропортящейся. Речь о том, что нельзя было запасти на какой-то длительный период времени: листовые овощи, арбузы (сейчас сезон иранских как раз арбузов, он, как правило закрывает потребности российских покупателей до начала лета), сладкий перец, баклажаны.

Если ситуация будет носить более долговременный характер, то к лету могут сказаться ограничения на поставки косточковых фруктов. Сейчас еще будут заметны перебои с поставками киви. В длинный период (до середины конца весны) они к нам приходят преимущественно из Ирана. Альтернатива — Италия, Греция и Новая Зеландия. Но все эти страны закрыты российскими контрсанкциями еще в 2014 году.

Наиболее сильное влияние в экспорте — в сегменте "фисташка". С точки зрения мирового рынка Иран — один из ключевых игроков, он занимает второе место по объему производства после США.

Уход такого крупного поставщика обязательно будет иметь существенные последствия не только для российских покупателей, и для глобального рынка фисташки: изменение баланса и цены в сторону удорожания».

На фоне конфликта на Ближнем Востоке, помимо Ирана, проблемы с экспортом продуктов возникли и у других странах. Например, у Объединенных Арабских Эмиратов, это третий по объему поставщик устриц в Россию, говорят эксперты. Кроме того, трудности возникли и у Израиля, который формирует половину российского импорта авокадо.

Из-за проблем с авиасообщением поставщики выбирают наземную доставку. Это тоже отражается на конечной стоимости овощей и фруктов, говорит руководитель компании Topfranchise.ru и председатель комитета «Опоры России» по франчайзингу Москвы Василь Газизулин:

«Проблемой явно станет доставка свежих и скоропортящихся продуктов. Альтернативой может стать наземный транспорт, все маршруты, где возможно пересечение границ по земле. В связи с этим растут цены.

Если мы говорим конкретно про ОАЭ, то это логистический хаб, там чаще происходят просто перегрузка и сортировка. Все страны-производители, которые сейчас что-либо поставляли через Эмираты, будут искать возможность напрямую везти в Россию. Но в ОАЭ очень много трейдеров, которые сейчас сами ищут пути, как можно это делать. Среди поставщиков наименьшему влиянию подвергается пока Саудовская Аравия, потому что у нее есть выход к Красному морю.

Все, что вокруг Залива, в моменте шока находится».

По данным СМИ, из-за войны на Ближнем Востоке стоимость доставки грузов фурами может вырасти как минимум в два раза. Уже сейчас цены на перевозки увеличились с 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. А в некоторых случаях они могут доходить до 1 млн руб. за один большегруз.

Ангелина Зотина