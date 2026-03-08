КСИР заявил об ударе Ирана по вертолетной базе США в Кувейте

Иранские вооруженные силы ударили по американской вертолетной базе в районе Аль-Адири в Кувейте. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Удар нанесли с помощью беспилотников и баллистических ракет. В КСИР заявили, что нанесли поражение и причинили сильные повреждения центру подготовки и ремонта вертолетов американской базы, топливным резервуарам для вертолетов и самолетов, а также зданию командования.

После того как 28 февраля США и Израиль атаковали Иран, Исламская Республика начала наносить удары по американским военным базам в Персидском заливе. Агентство Fars сообщило, что этой ночью Иран нанес удары высокоточными ракетами по базе США в районе Джуффейр в Бахрейне, в столице королевства Манаме, а также в иракском городе Эрбиль. После атаки Ирана в Эль-Кувейте загорелся небоскреб.