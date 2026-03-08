В столице Кувейта загорелся небоскреб после атаки Ирана

В Эль-Кувейте небоскреб, в котором расположен главный офис управления социального страхования Кувейта, подвергся атаке. Здание получило повреждения, сообщила пресс-служба ведомства в соцсети X.

На кадрах, выложенных иранским телеканалом Press TV, видно, что верхние этажи здания объяты огнем. Прием посетителей в главном офисе сегодня проводиться не будет, сообщили в управлении. О пострадавших не сообщается.

До этого ночью в вооруженных силах Кувейта сообщали, что ПВО страны перехватили три иранские баллистические ракеты. Генштаб армии страны также заявил, что топливные резервуары в аэропорту подверглись атаке иранских БПЛА.