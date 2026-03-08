Ижевск занял 10-е место в рейтинге городов по качеству общественного транспорта

По итогам IV квартала 2025 года Ижевск оказался на 10-м месте в рейтинге российских городов по качеству общественного транспорта. Годом ранее столица Удмуртии была на 9-й строчке. Такие результаты показало исследование компании Simetra.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

Транспорт оценивали по уровню комфорта и удобства поездок, по ценовой и физической доступности, а также по функциональности транспортной сети. Каждый город в исследовании получал определенное число баллов, что в дальнейшем обозначало его место в рейтинге. У Ижевска их 70. Максимальный балл наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге — 89,9 и 83,5 баллов соответственно.

«Прочности системы для сохранения в десятке лучших хватило и Ижевску, хотя город и расположился уже у самой ее нижней границы. Однако начало 2026 года, вполне вероятно, стало переломным моментом для будущего общественного транспорта города. Троллейбусный “погром”, который произошел без каких-либо объективных на это причин, и довольно внезапный пересмотр приоритетов развития ставит под удар будущее транспортной системы города и заставляет сомневаться в сохранении его позиций в дальнейшем»,— отмечают авторы исследования.

Лидерами рейтинга стали Пермь (80,9 баллов), Екатеринбург (76) и Новокузнецк (75,6). Среди крупных городов-соседей Удмуртии места определились так: Казань — 5-е место (73,4 балла), Киров — 22-е место (61,9) и Уфа — 48-е место (56,2).

Напомним, в ноябре—декабре прошлого года автопарк «ИжГЭТ» пополнился 50 новыми автобусами марки «НефАЗ». Такое решение, по словам гендиректора компании-перевозчика Игоря Сальникова, связано с «острой необходимостью обновления подвижного состава». Сейчас основу троллейбусного парка Ижевска составляют машины «ЗиУ-682», выпущенные в 1980-1990 годах. В частности, возникают проблемы с поддержанием в рабочем состоянии импортных комплектующих транспорта.

Перед выпуском на ижевские рейсы автобусы были окрашены в рябиновый цвет. Новый транспорт ходит по троллейбусным маршрутам №№ 1, 2, 4 и 14. Также в конце февраля глава Удмуртии Александр Бречалов обсудил с инвестиционной компанией «ВЭБ.РФ» возможность модернизации городского электротранспорта.

Владислав Галичанин