Глава Удмуртии с «ВЭБ.РФ» обсудил возможность модернизации электротранспорта

Председатель государственной инвестиционной компании «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов обсудил с главой Удмуртии Александром Бречаловым возможность обновления общественного городского электротранспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сейчас в восьми субъектах страны проходит модернизация городского электротранспорта при поддержке «ВЭБ.РФ». Это необходимо для повышения безопасности, комфорта и надежности пассажирских перевозок в транспортной инфраструктуре городов.

«Модернизация городского электротранспорта — показатель развития городов. Сегодня в Удмуртии мы делаем акцент на приведение Ижевска к уровню лучших современных российских столиц. Существенные средства вкладываем в дорожную отрасль, планомерно ведем работу по обновлению подвижного состава наших перевозчиков»,— сказал господин Бречалов. Он отметил, что в Ижевске в этом году предприятие-перевозчик получило 50 новых автобусов, и такую работу «необходимо продолжать».

Напомним, в ноябре—декабре прошлого года автопарк «ИжГЭТ» обновился 50 новыми автобусами марки «НефАЗ». Такое решение, по словам гендиректора компании-перевозчика Игоря Сальникова, связано с «острой необходимостью обновления подвижного состава».

Сейчас основу парка троллейбусов составляют машины «ЗиУ-682», выпущенные в 1980-1990 годах. В частности, возникают проблемы с поддержанием в рабочем состоянии импортных комплектующих транспорта. По словам господина Сальникова, новый автобус на 50-55% дешевле троллейбуса с увеличенным автономным ходом.

Перед выпуском на ижевские рейсы автобусы были окрашены в рябиновый цвет. Со 2 января новый транспорт начал ходить по троллейбусному маршруту №4, с 20 января — по маршруту №14, а с 29 января они вышли на троллейбусные маршруты №1 и 2.