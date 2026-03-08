Задержан замглавы Кисловодска Михаил Маркаров
Силовики задержали Михаила Маркарова, заместителя главы администрации Кисловодска, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Михаил Маркаров возглавляет управление городского хозяйства с 7 июня 2022 года. Ленинский районный суд Пятигорска арестовал чиновника на два месяца 7 марта 2026 года.
Задержание Маркарова произошло на фоне ареста Светланы Марченко, первого замглавы Пятигорска. Суд признал ее виновной в превышении должностных полномочий с ущербом 117,14 млн руб. Светлана Марченко ранее работала в администрации Кисловодска и курировала реновацию Старого озера на реке Аликоновка.
Светлана Марченко внесла недостоверные данные в протокол аукциона. Это позволило ООО «Айди партнер» из Пятигорска заключить контракт на реконструкцию набережной и дамбы. Компания получила 117,14 млн руб. из регионального и федерального бюджетов.
Кисловодск выделил на благоустройство 5 млрд руб. в 2025 году. Михаил Маркаров контролировал тендеры на 2,3 млрд руб., включая дороги, водоснабжение и озера. Прокуратура выявила нарушения в 15 контрактах на 300 млн руб. еще в декабре 2025 года.