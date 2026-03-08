Ставрополье вошло в число регионов-лидеров по количеству лихачей на дорогах

Ставропольский край занял место в топе регионов России по числу водителей, пойманных за нарушения ПДД в 2025 году, пишет ТАСС со ссылкой на аналитику МВД.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

МВД зафиксировало здесь более 350 тыс. случаев, уступив только Москве, Подмосковью, Санкт-Петербургу с Ленобластью и Дагестану. В столице стражи порядка выявили 1,182 млн нарушителей, в Московской области — 1,137 млн, в дуэте Петербурга и Ленинградской области — 467 тыс., в Дагестане — 460 тыс., а в Краснодарском крае — 393 тыс.

Всего по России полицейские выявили 11,448 млн водителей-лихачей — на 376 тыс. меньше, чем в 2024-м, когда показатель превысил 11,8 млн. Тенденция к снижению держится с 2012 года: тогда число нарушителей перевалило за 38 млн, а теперь МВД называет итог 2025-го рекордно низким. Эксперты связывают это с ужесточением контроля, ростом штрафов и внедрением камер фото-видеофиксации, число которых в крае превысило 2 тыс.

Центральный федеральный округ лидирует с 3,4 млн случаев, за ним следуют Приволжский (1,7 млн) и Южный (1,3 млн) округа. Ставрополье внесло в копилку СКФО почти четверть всех нарушений, что эксперты объясняют плотным трафиком на трассах, ростом автопарка и туризмом в сезон. В крае активно борются с пьяными водителями: в 2025-м суды рассмотрели 615 уголовных дел за повторное опьянение, конфисковав 144 авто. Только за январь 2026-го добавили 72 дела, а ежедневные рейды ГИБДД выявили сотни нарушителей.

Самые спокойные регионы — Чукотка (2 тыс.) и Ненецкий АО (2,5 тыс.), где мало машин и дорог. В Ставропольском крае власти усилили патрули на выездах из Ставрополя, городов КМВ и Невинномысска, ввели дополнительные камеры в Невинномысском и Буденновском округах. Глава края Владимир Владимиров поручил ГИБДД еженедельные отчеты. Полицейские обещают больше рейдов «Нетрезвый водитель» и мобильных групп, чтобы снизить аварийность: в 2025-м на дорогах края погибли 320 человек, ранены 3,8 тыс.

Станислав Маслаков