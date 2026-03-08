В Ставрополе в 2025 году 6,4 тысячи многодетных мам получили 250 млн рублей

Ставрополь активно поддерживает многодетные семьи. В 2025 году власти направили более 250 млн руб. выплатам для 6400 мам, воспитывающих около 19 тыс. детей, сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава города Иван Ульянченко поздравил женщин с 8 марта и подчеркнул особое внимание к матерям, которые справляются с самыми сложными задачами.

В 2026 году поддержка продолжается. Комитет труда и социальной защиты населения зарегистрировал свыше 5 тыс. многодетных семей, где растут около 17 тыс. детей. С января им выплатили уже почти 54 млн руб. в трех видах пособий. Власти упрощают процесс: внедряют бережливые механизмы шестой и седьмой волны проекта «Эффективный регион». Скоро услуга станет комплексной и беззаявительной — родители просто получат деньги автоматически.

Особую заботу проявляют к семьям с детьми-инвалидами. В комитете числится более 1,3 тыс. таких детей. Городской бюджет предусматривает четыре вида выплат: ежемесячные пособия, компенсацию проезда, средства на подгузники и технику реабилитации. В 2025 году помощь дошла до 2,3 тыс. семей — на 6,5 млн руб. Эти меры обеспечивают детям комфорт и развитие, а родителям — реальную помощь в быту.

В 2025 году многодетным семьям выплатили более 46 млн руб. только на школьную форму — по 5962 руб. на каждого из 7657 учеников, что на 4% больше, чем годом ранее. В 2024-м эта сумма достигла 53,62 млн руб. для 9200 детей из 4700 семей. В крае в целом на многодетных в 2024 году потратили 4,37 млрд руб., включая 2,3 млрд на единое пособие и рождение третьего ребенка.

Региональные власти индексируют выплаты ежегодно. С 1 января 2025 года ежемесячная компенсация многодетным вместо натуральных услуг выросла до 864,76 руб. на ребенка до 18 лет — тоже на 4%. В 2026-м она достигла 899,35 руб. на ребенка, а школьная выплата — 6200,67 руб. В 2025 году ввели 74 меры поддержки, 61 из них — локальные пособия. Помощь получили 800 тыс. человек, или каждый четвертый житель.

Станислав Маслаков