«Ижсталь» одержала победу над «Олимпией» в Кирово-Чепецке

Хоккейный клуб «Ижсталь» одержал победу над пермским «Олимпией» со счетом 4:2 в рамках крайнего выездного матча регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Игра прошла 3 марта на «Олимп-Арене». Об этом сообщает пресс-служба ижевского коллектива.

Фото: ХК «Ижсталь»

«Поздравляю команду и болельщиков с этой победой! Нужная победа, но далась нелегко, она и не могла быть легкой. Хорошо, что удачно забили, в том числе два гола в пустые ворота. Но по качеству игры очень много вопросов. Должны были играть не так, как сыграли. Но победа есть победа, и никто у нас ее не заберет. Сделаем коррективы, выводы и будем двигаться дальше»,— сказал на пресс-подходе главный тренер «сталеваров» Рамиль Сайфуллин.

«Ижсталь» занимает восьмую строчку рейтинга регулярной таблицы ВХЛ. В активе коллектива 72 очка. За сезон-2025/2026 команда провела 57 игр, 30 из них завершились победой. «Сталевары» возвращаются в Ижевск и готовится к домашней серии. Первый матч пройдет 7 марта против нефтекамского «Тороса».

Напомним, «Ижсталь» одержал победу над пермским «Молотом» со счетом 4:2 в рамках выездного матча 1 марта.

Анастасия Лопатина