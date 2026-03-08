Водитель погиб при опрокидывании Ford на трассе к Кисловодску

Водитель легкового автомобиля погиб, а его пассажир ранен при опрокидывании машины на трассе Минеральные Воды – Кисловодск в Предгорном округе Ставропольского края, сообщает Ставропольская госавтоинспекция.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, около 16:40 на 14м километре федеральной автодороги Минеральные Воды – Кисловодск 40летний житель Пятигорска, управлявший автомобилем Ford, двигался в сторону городакурорта и на спуске не справился с управлением. Машина сначала врезалась в металлический барьер ограждения, после удара потеряла устойчивость, съехала в кювет и там опрокинулась. Кузов получил значительные повреждения, а салон деформировался, что усугубило тяжесть последствий для людей внутри.

В автомобиле находились двое – водитель и его 36летний пассажир. Оба мужчины, по информации Госавтоинспекции, были пристегнуты ремнями безопасности, однако силы удара оказалось достаточно, чтобы водитель получил множественные травмы. Бригада скорой помощи доставила его в больницу Пятигорска, где он вскоре скончался, не приходя в сознание. Пассажира госпитализировали с травмами различной степени тяжести, медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое, он нуждается в дальнейшем лечении и наблюдении.

На месте аварии работали экипажи СБ ДПС Госавтоинспекции Ессентуков, следственнооперативная группа и специалисты дорожных служб. Трасса Минеральные Воды – Кисловодск относится к загруженным направлениям региона: она связывает Минераловодский транспортный узел с курортной группой Кавказских Минеральных Вод и ежедневно принимает интенсивный поток транспорта. Проверка по факту аварии продолжается.

Станислав Маслаков