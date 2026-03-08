Депутат Коскела: закон о транзите ЯО через Финляндию готовили тайно

Закон о планируемом снятии запрета на транзит ядерного оружия через Финляндию готовили в тайне от парламентариев. Об этом заявила председатель партии «Левый союз» Минья Коскела.

«Недопустимо, что подготовка закона велась в тайне и что информация о проекте скрывалась от парламента»,— заявила Минья Коскела (цитата по Yle). «Я надеялась, что в вопросе, который глубоко затрагивает основополагающие решения во внешней политике и политике безопасности, парламентаризм и позиция парламента будут соблюдены»,— сказала она.

5 марта министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что власти одобрили поправки к закону о ядерной энергетике, которые предполагают отмену запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны. По словам министра, такой транзит будет разрешен только в ситуациях, которые связаны с обороной Финляндии. В остальных случаях, заявил господин Хяккянен, запрет продолжит действовать.

Подробнее — в материале «Ъ» «Финляндия вступила в транзитную зону».