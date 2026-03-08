Китай призвал уважать суверенитет Ирана

Суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана и стран Персидского залива нужно уважать, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Он заявил, что конфликт на Ближнем Востоке, который начали США и Израиль против исламской республики, не должен был начинаться, поскольку он не приносит пользы ни одной из сторон, и призвал страны начать переговоры.

«Мир не должен возвращаться к практике повсеместного применения силы, которая не доказывает мощь и делает население невинными жертвами войны»,— заявил дипломат (цитата по ТАСС).

Министр назвал народы Ближнего Востока настоящими хозяевами региона и выступил против вмешательства в их внутренние дела. «Дела региона должны решаться самими странами, попытки навязать "цветные революции" или смену власти не имеют поддержки у населения»,— заявил он.