NYT: Иран провел операцию «Безумец»

После того, как в прошлом году США нанесли удар по ядерным объектам Ирана, Тегеран разработал операцию под названием «Безумец». План заключался в том, чтобы сделать следующий вооруженный конфликт с Ираном крайне дорогостоящим не только для Израиля и США, но и для арабских стран, нанеся удар по их экономике, туризму, мировой энергетике, транспорту и судоходству, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам иранских чиновников, операцию одобрил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, который погиб 28 февраля. Ее должны были начать в случае повторного нападения на Иран и особенно в случае гибели самого аятоллы. Чтобы сохранить контроль во время войны, он назначил по четыре преемника для каждого высшего военного и гражданского поста.

Первая фаза плана предусматривала удары по Израилю. Вторая была сосредоточена на атаках на военные базы США в арабских странах, а третья предполагала еще большую эскалацию — атаки на гражданские объекты в арабских странах, такие как аэропорты, отели и посольства, где могут находиться американцы. Иран реализовал все три фазы плана в течение нескольких дней после начала войны, пишет NYT.

«Это не сиюминутная реакция, это не импульсивные действия. Военный план Ирана был давно разработан и продуман так, чтобы нанести максимально возможный ущерб союзникам Америки в регионе, а через них — и самим Соединенным Штатам»,— объяснил изданию эксперт по военной истории Ирана, ученый Сина Озоди.

За удары по странам Персидского залива вчера извинился президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он сообщил, что временный руководящий совет Ирана постановил прекратить удары по государствам региона, если они прекратят поддерживать американо-израильскую военную операцию.