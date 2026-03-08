При взрыве в ночном клубе в Перу пострадали 33 человека

При взрыве в ночном клубе на северном побережье Перу пострадали 33 человека, включая троих несовершеннолетних. Есть ли среди раненых иностранцы, не уточняется. Информацию передает LaJournada.

Как сообщил прессе исполнительный директор сети здравоохранения Трухильо Херардо Флориан Гомес, состояние как минимум пяти пострадавших оценивается как «тяжелое». У некоторых из них оторвало конечности, были диагностированы ранения от осколков. Среди пострадавших трое подростков: один 16 лет и двое 17 лет.

Взрыв произошел в провинции Трухильо, который страдает от разгула преступности и насилия, пишет LaJournada. Согласно официальным данным, в 2025 году в регионе произошло 286 взрывов, из которых 136 — в Трухильо.