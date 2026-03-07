Ракетную опасность объявили в Саратовской области

Режим «Ракетная опасность» ввели в Саратовской области. Соответствующее сообщение распространило региональное МЧС.

Жителей региона просят не подходить к окнам, выключить газ, электричество и воду. «Пройдите вглубь комнаты или в те помещения, которые расположены между несущими сплошными стенами и не имеют окон. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие»,— призвали спасатели.

Также в регионе объявлена беспилотная опасность. Этот режим и «Ракетная опасность» действуют сейчас и в Пензенской области. Минувшей ночью в Саратовской области сбили два беспилотника ВСУ.

Дарья Васенина