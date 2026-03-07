СКА обыграл московское «Динамо» в овертайме и одержал третью победу подряд

Петербургский СКА на выезде победил московское «Динамо» со счетом 2:1 в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда Игоря Ларионова одержала третью победу подряд и укрепилась на шестом месте в Западной конференции.

Фото: ХК СКА

Счет в середине второго периода открыл форвард хозяев Артем Швец-Роговой. В третьем периоде СКА отыгрался благодаря шайбе Марата Хайруллина. Победный гол в овертайме на отметке 64:02 забил Николай Голдобин.

Голевую передачу на решающую шайбу отдал Сергей Плотников, для которого матч стал 1000-м в КХЛ. Он стал четвертым хоккеистом в истории лиги, достигшим этой отметки.

После 63 матчей СКА набрал 75 очков. Московское «Динамо», имея 73 очка после 62 встреч, идет седьмым на Западе. До игры в Москве петербуржцы в овертайме обыграли минское «Динамо» (2:1).

Артемий Чулков