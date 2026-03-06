«Железный человек» принес победу СКА

Хоккеисты СКА одержали победу над минским «Динамо» на его площадке в чемпионате КХЛ 2:1. Решающую шайбу провел в начале овертайма защитник гостей Сергей Сапего, бывший игрок «Динамо», выступающий за сборную Белоруссии. Этот успех позволили армейцам подняться на шестое место в Западной конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч «Динамо» Минск – СКА

В этом сезоне у СКА при всей непредсказуемости его выступлений есть традиции: обыгрывать минское «Динамо». Победа, добытая в четверг, стала для петербуржцев уже четвертой по счету. Причем три СКА одержал в столице Белоруссии. Динамовцы выиграли у армейцев один матч в Ледовом дворце. При этом коллектив из Минска стабильно идет весь чемпионат среди лидеров «Запада», а СКА лихорадит так, что еще месяц-два назад было не совсем понятно, попадет ли он в плей-офф.

Отвечая на вопрос, почему его команда регулярно обыгрывает соперника из Белоруссии, Игорь Ларионов на пресс-конференции честно признался: «Не знаю». Но сказал, что ему нравится Минск, потому что там чисто, спокойно и безопасно. И команда «Динамо» — хорошая, сильная, когда играешь против нее, в твоем составе не должно быть пассажиров. И все должны подчинять своим действия интересам команды.

Сюжет самого матча получился незатейливым. Хозяева больше «давали», но СКА не сгибался и старался как можно чаще переводить игру в зону «Динамо». Что удалось армейцам в этой игре — сократить количество удалений до двух минут за матч. Это очень важный фактор, потому что у белорусской команды сильная бригада большинства. Дай им лишнего игрока — наверняка забьют. А так СКА только один раз остался против превосходящих сил противника и выстоял. Впрочем, и сам при этом не реализовал свои шансы, когда игроки «Динамо» удалялись — это произошло трижды. Все голы в этом матче были заброшены в равных составах. Сначала, в середине второго периода, у СКА отличился форвард Матвей Поляков, бросивший в ближний угол. Ровно через минуту американский нападающий «Динамо» Алекс Лимож поразил ворота гостей броском со средней дистанции, когда его партнер загородил обзор голкиперу СКА Сергею Иванову, а защитники не успели «выкинуть» его с пятачка.

Но это была вспышка в «темном царстве» безрезультативной игры. Больше в основное время соперникам отличиться не удалось. Игра в итоге перешла в овертайм. Но там развязка наступила быстро. Матвей Короткий ворвался в зону «Динамо» по правому флангу, отдал передачу на Сергея Сапего, и тот переиграл канадского вратаря «Динамо» Зака Фукале, отправив ему шайбу в «домик». Так СКА вырвал победу у «Динамо» — уже четвертую по счету. Интересно, что успех армейцам принес защитник, ранее игравший за клуб из Минска и выступающий за сборную Беларуси, которая, как и российская сборная, отлучена от международных соревнований. Сапего не так часто забивает за СКА (это его третья шайба), но зато он единственный игрок, который провел за команду все матчи в этом сезоне — их набралось 62. То есть «железный человек». Даже трудно поверить, что в век технологичного хоккея, когда кто-то устает или получает травмы, и насыщенного календаря, остаются такие люди.

СКА благодаря этой победе поднялся на шестое место в таблице Западной конференции, опередив на очко московское «Динамо» и на три «Спартак». Но у тех есть игра в запасе. Армейцы сыграют 7 марта в Москве как раз против «Динамо», а потом вернутся в Петербург, где примут в матче чемпионата КХЛ минское «Динамо» — игра пройдет 11 марта.

Кирилл Легков