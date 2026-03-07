В Металлострое сгорела заправка, предполагаемый поджигатель задержан

В поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга произошло возгорание на автозаправочной станции, сообщили в городском ГУ МЧС. В Росгвардии рассказали, что заправку поджег несовершеннолетний. Его помог задержать местный житель.

Фото: Сообщество «Вечерний Металлострой» в соцсети «ВКонтакте»

Сигнал о пожаре по адресу: Железнодорожная, 13 поступил спасателям 7 марта в 15:27. Огонь охватил всю АЗС размером 3 х 7 м. Спустя 22 минуты возгорание было ликвидировано. О пострадавших не сообщалось.

Задержанного передали сотрудникам органов внутренних дел. По данным «Фонтанки», подросток, предположительно устроивший пожар, стал жертвой мошенников.

Артемий Чулков