Президент ОАЭ: страна находится в состоянии войны

ОАЭ находятся в состоянии войны, заявил президент Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Он пообещал обеспечить защиту страны и ее жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

«Сейчас мы находимся в состоянии войны. У ОАЭ толстая кожа и горькая плоть — мы не легкая добыча. И я обещаю всем, что мы станем сильнее»,— сказал глава государства в обращении к гражданам (цитата по Sky News Arabia).

После начала военной операции Израиля и США против Ирана 28 февраля исламская республика наносила удары по американским военным объектам в регионе, в том числе в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии. 7 марта иранская армия ударила по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ, заявил Корпус стражей исламской революции.