Прокуратура заинтересовалась капитальными строениями в Стригинском бору

Нижегородский межрайонный природоохранный прокурор обследовал территорию памятника природы регионального значения «Стригинский бор» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 10 марта.

По результатам выезда прокуратура начала проверку на предмет законности размещения в границах особо охраняемой природной территории объектов капитального строительства. Что это за объекты, не уточняется.

Как писал «Ъ-Приволжье», несколько зданий и земельный участок в Стригинском бору, принадлежащие предпринимателю Дмитрию Дзепе, изъяли в доход государства.

Галина Шамберина