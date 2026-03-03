Изъятое имущество Дмитрия Дзепы передают Нижнему Новгороду

По указанию президента РФ Владимира Путина в собственность Нижнего Новгорода передают 34 объекта имущества, изъятого у предпринимателя, экс-заместителя мэра (в 2002 — 2005 годах) Дмитрия Дзепы. 3 марта гордума на внеочередном закрытом для СМИ онлайн-заседании одобрила вопрос о направлении соответствующего обращения в Росимущество. Отсутствие трансляции заседания в думе пояснили техническими проблемами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран предприниматель Дмитрий Дзепа

Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ предприниматель Дмитрий Дзепа

Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ

Инициатором вопроса стал Минфин РФ. Как указано в пояснительной записке, ведомство действует по указанию Владимира Путина от 22 августа 2025 года. Им президент согласовал передачу муниципалитету имущества, изъятого в доход государства по решению Нижегородского райсуда от 11 июня.

В перечень вошли 24 здания, а также помещения и земельные участки в Стригинском бору, на площади Революции, улицах Большой Покровской, Суетинской, Максима Горького, Ошарской, Генерала Ивлиева, Коминтерна, Литвинова, на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде, а также в поселке Лесной курорт Краснобаковского округа.

При этом в суде пока продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на решение райсуда об изъятии недвижимости. Очередное заседание назначено на 17 марта.

Ирина Швецова