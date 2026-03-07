В Казани за два месяца произошло 139 ДТП, в которых погибли пять человек

За январь–февраль 2026 года на дорогах Казани произошло 139 ДТП, в которых погибли пять человек и пострадали 186. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 125 случаях из 139 причиной аварий стали действия водителей. Среди пострадавших — 13 несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в 2025 году МУП «Метроэлектротранс» Казани взыскал с виновников ДТП 9,5 млн рублей.

