За год «Метроэлектротранс» Казани взыскал с виновников ДТП 9,5 млн рублей

В 2025 году МУП «Метроэлектротранс» Казани взыскал с виновников дорожно-транспортных происшествий 9,5 млн руб. за ущерб и задержку движения общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Сумма ущерба рассчитывается с учетом количества отмененных рейсов, времени задержки и числа пассажиров, которые не смогли своевременно доехать до места назначения. Крупнейший платеж составил 456,85 тыс. руб. за задержку движения и восстановление контактной сети.

Основными причинами сбоев в работе наземного электротранспорта стали ДТП на путях, обрывы контактной сети сторонними транспортными средствами, автомобили, застрявшие на трамвайных путях, а также припаркованные машины, затрудняющие движение.

Анна Кайдалова