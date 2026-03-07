В Санкт-Петербурге 14-летний подросток поджег АЗС

На автозаправочной станции в поселке Металлострой, расположенном в Санкт-Петербурге, вспыхнул пожар. Об этом сообщила пресс-служба петербургского МЧС. Подозреваемый в поджоге — 14-летний подросток, пишет «Фонтанка». По предварительным данным, его вели мошенники.

Пожар начался в 15:27, его потушили к 15:49 мск, сообщили в МЧС. Пламя распространилось по всей площади заправки. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

По данным РЕН ТВ, подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии.

В Подмосковье сегодня 16-летний подросток был задержан за поджог отделения банка. По предварительным данным, пойти на преступление его вынудили мошенники.