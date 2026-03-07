Банкомат в Путилково подорвал 16-летний подросток по заданию мошенников

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в подрыве банкомата в Путилково Красногорского городского округа. Им оказался 16-летний подросток, сообщила Прокуратура Московской области.

По предварительным данным, подросток стал жертвой мошенников. По заданию злоумышленников он принес в отделение банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил помещение и поджег. Предположительно, после возгорания произошел взрыв.

СМИ сообщили, что инцидент произошел в отделении ВТБ на улице Вольная. На первом этаже здания повреждено остекление и входная группа. Администрация Красногорска сообщила, что в результате происшествия никто не пострадал.