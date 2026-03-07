Дорогу на выезде из Саратова в сторону Волгограда назвали Сталинградским шоссе

Участок дороги на выезде из Саратова в сторону Волгограда переименовали в Сталинградское шоссе. Инициатива приурочена к 83-й годовщине победы в Сталинградской битве, сообщила пресс-служба мэрии Саратова.

Речь идет об участке дороги от улицы Крымской до Большой Лесопарковой. «Выбор места глубоко символичен: именно по этому маршруту в 1942–1943 годах осуществлялось основное снабжение войск, оборонявших Сталинград»,— отметили в мэрии.

С просьбой переименовать участок дороги обратились ветераны Саратовского авиационного завода к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. На шоссе установлен мемориал в честь погибших военных водителей.