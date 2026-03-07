В отделении банка в подмосковном Путилково взорвался банкомат

В поселке Путилково в Красногорском округе взорвался банкомат, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. На месте работают оперативные службы, информации о пострадавших пока нет.

По данным «Московского комсомольца», инцидент произошел в отделении ВТБ. Telegram-канал 112 уточняет, что речь идет об офисе ВТБ на улице Вольная. По предварительной информации, банкомат подорвал неизвестный. Агентство «Москва» передает, что в здании повреждено остекление и входная группа.

РЕН ТВ добавляет, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в подрыве банкомата.