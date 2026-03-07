Молодежные сборные России по гандболу допустили к международным соревнованиям

Международная федерация гандбола (IHF) и Европейская федерация гандбола (EHF) допустили молодежные и юношеские сборные России к соревнованиям. Об этом сообщил председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Господин Шишкарев уточнил, что принятое IHF и EHF решение нужно технически оформить. Также необходимо «решить, как выступать, потому что многие страны отказываются принимать» российские сборные.

«Мы не хотели забегать вперед, но решение принято... Сейчас международная и европейская федерации пытаются найти формулу (для участия россиян.— "Ъ")»,— рассказал глава ФГР (цитата по «РИА Новости»).

В марте 2022 года российские и белорусские сборные отстранили от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за начатой Россией военной операции на Украине. В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из РФ и Белоруссии в юношеских соревнованиях.