Минтранс РФ: Азербайджан обеспечивает выезд российских машин из Ирана

При содействии властей Азербайджана продолжается выезд российских автомобилей из Ирана через пункт «Астара». Об этом «Ъ» сообщили в Минтрансе России.

Движение идет в штатном режиме. Представители Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) ведут мониторинг на месте. «Минтранс России и АСМАП выражают благодарность властям Азербайджанской Республики за всестороннее содействие в оперативном решении вопросов, связанных с эвакуацией людей из Ирана»,— указали в ведомстве.

С 28 февраля Азербайджан эвакуировал 282 россиянина из Ирана, сообщили «РИА Новости» в азербайджанской государственной погранслужбе. В общей сложности было эвакуировано около 1,8 тыс. человек.

США и Израиль в конце февраля атаковали Иран. В ответ исламская республика ударила по Израилю и американским военным базам США в Персидском заливе. По данным ООН, во время военных действий в Иране погибли более 1,1 тыс. человек.