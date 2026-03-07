Под Рязанью восстановили движение поездов после повреждения инфраструктуры

На перегоне Рязань-1 - Лесок в Рязанской области полностью завершены восстановительные работы. Движение по второму пути открыто, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«Все поезда на участке курсируют по двум путям в штатном режиме», - указано в сообщении.

Минувшей ночью на перегоне отключилось напряжение контактной сети из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры. Движение составов было приостановлено. В пути задерживались 11 поездов.