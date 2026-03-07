Из-за повреждения инфраструктуры под Рязанью задержано 11 поездов

Ночью в Рязанской области из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры отключилось напряжение контактной сети на перегоне Рязань-1–Лесок. Движение поездов там временно приостановлено, сообщила Московская железная дорога (МЖД).

Сейчас движение поездов открыто по одному пути. С задержкой следуют 11 пассажирских поездов. Из них восемь отправляются в Москву, два — из Москвы, один — из Санкт-Петербурга в Оренбург. В МЖД заверили, что сотрудники поездных бригад «оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам».

По данным Минобороны РФ, над регионом ночью сбили девять беспилотников. Информации о пострадавших нет. Губернатор Павел Малков сообщил, что повреждена кровля одного частного дома.