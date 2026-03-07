Saint Laurent зарегистрировал в России товарный знак

Люксовый бренд Saint Laurent зарегистрировал в РФ товарный знак для продажи парфюма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявка на регистрацию товарного знака подана компанией «Ив Сэн-Лоран парфюмс» в середине марта 2024 года. Знак регистрируется по классу №3 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который относится к парфюмерной продукции.

4 марта 2022 года несколько французских люксовых производителей приостановили деятельность в России на фоне начатой ею военной операции на Украине. В частности, такое решение приняли Chanel, группа Kering (Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent) и группа LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Евросоюз (ЕС) также ввел ограничения на экспорт предметов роскоши дороже €300. Однако многие люксовые товары до сих пор реэкспортируются в Россию, в том числе из Китая и Турции. В рамках 20-го пакета санкций ЕС обсуждает полный запрет на экспорт предметов роскоши в Россию