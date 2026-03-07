На развитие спорта в КБР направят более 250 млн рублей

В Кабардино-Балкарии на развитие спорта в этом году направят свыше 250 млн руб. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков.

Спортплощадки для сдачи норм ГТО планируется построить в следующих населенных пунктах: Тамбовское, Анзорей и городе Майском. «Умные» площадки откроют в Тереке, Герменчике, Лечинкае, Каменномостском и Ерокко.

Кроме того, планируется отремонтировать детский стадион в Нальчике, построить спортзалы в селениях Безенги и Зарагиже.

Мария Хоперская