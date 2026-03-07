УФАС повторно потребовали демонтировать незаконную конструкцию в Ставрополе

УФАС выдали администрации Ставрополя второе предупреждение о необходимости убрать незаконно установленную рекламную конструкцию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Незаконная конструкция снова была установлена на фасаде автосервиса «М-Авто». Ранее по предписанию администрации ее оттуда демонтировали.

Органу местного самоуправления выдали повторное предупреждение о необходимости демонтажа незаконной рекламной конструкции.

Мария Хоперская