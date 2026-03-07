Собака сбила двух лыжниц во время гонки на Чемпионате России

На Чемпионате России во время гонки с общего старта на 50 км собака выбежала на трассу, сбив с ног лыжниц Арину Кусургашеву и Алину Кудисову.

После падения Арина Кусургашева продолжила участие в гонке и финишировала седьмой. Алина Кудисова некоторое время не могла подняться, а затем сошла с дистанции.

«У нас нет жесткого ограждения по периметру трассы, ее протяженность составляет 7,5 километра, полностью оградить ее довольно сложно»,— заявил «РИА Новости» председатель Федерации лыжных гонок Сахалинской области Михаил Шамсутдинов.

На проблемных участках, где был возможен проход посторонних людей и собак, находились около 15 сотрудников безопасности, сообщил Михаил Шамсутдинов. Организаторы не могут расставить сотрудников на каждые пять метров трассы — сколько бы их ни было, «возможны какие-то нюансы», добавил он.

Первое место в чемпионате заняла Евгения Крупицкая, финишировав за 2 часа 27 минут 28,9 секунды. Серебро взяла Елизавета Пантрина (+2:20,10), бронзу — Екатерина Булычева (+2:27,00).