31 гидроузел Удмуртии проверят в рамках подготовки к весеннему паводку

В Удмуртии пройдут предпаводковые обследования 31 гидроузла. Их будут проверять специалисты минприроды и члены межведомственной комиссии по вопросам безопасности гидротехнических сооружений. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Затор на главном гидроузле после повышения уровня воды на реке Тобол, Курганская область

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Затор на главном гидроузле после повышения уровня воды на реке Тобол, Курганская область

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Гидроузлы проверят на состояние работоспособности, наличие разрушений и мусора. Также определят необходимость в освобождении конструкций сооружений от льда»,— говорится в сообщении.

Сейчас проходит сработка (снижение уровня воды) гидроузлов на крупных водохранилищах Ижевска, Камбарки и поселка Пудем. С 10 марта она начнется на реке Вотка. Также до 20 марта на гидротехнических сооружениях, что в собственности муниципалитетов, должны понизить уровень воды прудов и водохранилищ.

Кроме того специалисты ведомства возьмут «на особый контроль» потенциально опасные гидросооружения, в том числе и те, что находятся в аварийном состоянии или образуют каскады.

Напомним, в рамках подготовки к весеннему паводку из городов вывозят снег. Так, 67 улиц Первомайского района Ижевска собираются очистить от снежных масс.

