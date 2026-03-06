С 67 улиц Первомайского района вывезут снег при подготовке к весеннему паводку

В Первомайском районе Ижевска продолжается вывоз снега с территорий, подверженных подтоплению талыми водами. Как сообщает пресс-служба администрации города, в частном секторе, на 67 участках, ведется работа по очистке обочин проездов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Вывоз снега — обязательное мероприятие при подготовке к весеннему паводку, что позволит минимизировать последствия снеготаяния. Основные участки, откуда вывозим снег, определены, графики составлены. Снега в этом году очень много. Сейчас снежный покров в городе достигает 102 см, тогда как к концу зимы прошлого года он был 70-80 см. Поэтому подрядчики работают круглосуточно, в усиленном режиме»,— отметил главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства города Роман Стерхов.

Работы по вывозу снега ведутся на улицах Магистральная, Комбинатная, Камская, Маркина и Арсена. В Ленинском районе снег вывозят с улиц Азина, Гагарина, Областной и Ленинградской.

Жители частного сектора также активно участвуют в расчистке территорий перед своими домами. «Мы постоянно взаимодействуем с жителями, уличкомами, проводим подворовые обходы. Ситуацию мониторим постоянно, если вода начнет подходить к жилым помещениям, будем принимать дополнительные меры»,— сказал заместитель главы администрации Первомайского района Сергей Кабанов.

Каждый день задействованы пять бригад подрядчиков. Отмечается, что при необходимости количество дорожных расчетов будет увеличено. Всего с начала зимнего периода на снегоприемный пункт отправлено 1,1 млн куб. м снега.

Анастасия Лопатина