Синоптики ожидают прихода весны в Москву 10 марта

Начало метеорологической весны ожидается в Московском регионе с 10 марта. Со вторника среднесуточная температура, вероятно, будет положительной, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как уточнил синоптик, метеорологической весной называют период, когда среднесуточная температура воздуха поднимается выше нуля градусов. По его словам, в первые рабочие дни на следующей неделе «распогодится», и в городе может потеплеть до шести градусов.

«Запахнет весной... Есть вероятность того, что со вторника, то есть с 10 марта, ожидается первая проба так называемой метеорологической весны»,— сказал «РИА Новости» господин Тишковец.

В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы. По данным Гидрометцентра, сегодня в столице будет 2–4°С, местами дождь и мокрый снег, по области температура может упасть до 0°С. Завтра в городе потеплеет до 3–5°С, также возможны осадки. Синоптики ожидают, что снег в Москве растает к середине апреля.