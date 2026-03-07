Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье водитель Kia врезался в припаркованный автомобиль и скрылся

В Предгорном округе Ставропольского края водитель Kia врезался в припаркованный автомобиль и скрылся с места аварии ДТП случилось днем 6 марта в поселке Иноземцево, сообщили в госавтоинспекции региона.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительной информации, неустановленный водитель не справился с управлением и врезался сначала в припаркованную иномарку, а затем в остановку. С места ДТП он скрылся.

В результате случившегося пострадал 35-летний водитель припаркованного автомобиля. Виновника ДТП разыскивают.

Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Мария Хоперская

