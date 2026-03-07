Прокуратура начала проверку после схода вагонов с рельсов в Свердловской области

Егоршинская транспортная прокуратура устроила проверку после схода двух порожних вагонов с железнодорожного пути, примыкающего к станции Адуй (Свердловская область). Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, надзорное ведомство проконтролирует исполнение закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

«В результате инцидента никто не пострадал, задержек в движении поездов не последовало, на месте организованы ремонтно-восстановительные работы»,— добавили в прокуратуре.

Ранее, в январе, под Серовом (Свердловская область) в районе станции Серов-Заводская с рельсов сошел пригородный поезд, который шел из Екатеринбурга в Карпинск. В результате происшествия опасных последствий не наступило.

Василий Алексеев