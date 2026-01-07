Под Серовом с рельсов сошла электричка

Под Серовом (Свердловская область) сошел с рельсов пригородный поезд. Об этом сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура

Около 13 часов 7 января поезд сошел с рельсов в районе станции Серов-Заводская. Съехала одна тележка последнего вагона, она не опрокинулась. Поезд шел из Екатеринбурга в Карпинск.

«В результате происшествия опасных последствий не наступило, причины транспортного события выясняются»,— указали в пресс-службе прокуратуры.

Сейчас проводят восстановительные работы на путях, а поезда движутся по запасным путям. Прокуратура проведет проверку случившегося.

Анна Капустина