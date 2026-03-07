В Предгорном округе Ставрополья до конца года откроют три медучреждения

В Предгорном округе Ставропольского края до конца года откроют две врачебные амбулатории и один фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Медицинские учреждениях появятся в поселке Подкумок, селе Новоблагодарном и хуторе Хорошевском. Жители смогут проходить профосмотры, вакцинацию, получать консультации и неотложную помощь.

Земельные участки под строительство уже выделили и подготовили. Реализация проекта позволит улучшить условия медицинского обслуживания для 7,4 тыс. жителей отдаленных населенных пунктов.

Мария Хоперская