Сотрудники готовы переходить на наличность

Каждый третий сотрудник в России готов работать за «серую зарплату»: данные опроса приводит рекрутинговая компания Superjob. Отказываются же от выплат в конверте 42% респондентов, что, впрочем, на 4% меньше, чем полгода назад. Чаще всех работать неофициально готовы россияне с доходом от 80 тыс. до 150 тыс. руб. в месяц.



По данным «Известий», к концу 2025 года в теневом секторе экономики работали около 8 млн человек. Глава Минтруда Антон Котяков ранее заявлял о 5 млн. Сейчас крупным предпринимателям невыгодно переводить зарплаты в «серую зону», а работники среднего звена чаще рассчитывают на гарантии из трудового договора, поделился основатель и президент ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев:

«У нас все платежи, 99%, безналичные. То есть для того, чтобы платить "всерую", нужны наличные. Это колоссальный объем денег, примерно порядка 100 млн руб. в месяц, из которых, допустим, 50 млн руб. проведены неофициально. Откуда их брать? В сегодняшней ситуации это очень серьезный риск. Тем более, когда вы работаете в таком регионе, как Псковская область, где вы на виду.

Конечно, есть соискатели, которым все равно. Они говорят, что им неважно, как они будут оформлены. Но, как правило, такое можно услышать от тех, кто особо не думает о своем будущем. Об этом действительно стали чаще говорить в связи с увеличением налоговой базы. Но я такой тенденции не вижу. Наоборот, если мы говорим про специалистов среднего звена, допустим, менеджерах, то такие люди всегда оговаривают и страховки, и какой-то компенсационный пакет.

Но давайте не забывать, что есть категория граждан, которые хотят получать деньги в конверте.

Кто-то выплачивает алименты, кто-то — официально банкрот, или у него арестованы счета. Вот в таких случаях люди просят платить наличными. Все же растет количество банкротств и среди юрлиц, и среди физлиц. Это за 2025 год устоявшийся тренд».

Работать «всерую» чаще предлагают небольшие компании. В этой сфере за последние пять лет число согласных на это работников выросло, рассказал независимый HR-консультант Михаил Столовицкий:

«Изменилась фискальная политика государства. Достаточно жестко и активно оно работает с бизнесом на предмет взимания налогов. Я не говорю уже про рост остальных издержек, например, подорожания продуктов питания для сегмента HoReCa или сырья для производственных компаний.

Данные этого опроса даже слегка оптимистичны в части тех, кто готов работать серединка на половинку, скажем так. Просто потому, что сейчас рынок очень тяжелый.

Люди, которые не могут найти хорошую работу в крупной компании с ДМС, офисом в центре, конечно, готовы соглашаться и на такие условия. Думаю, что готовых на такое соискателей сейчас чуть больше, чем было лет пять назад, по совершенно объективным причинам. На рынке управленцев, руководителей высокого уровня рынок перенасыщен. Сейчас труднее находить работу топ-менеджерам.

На рынке же рабочего и среднего, а также младшего управленческого персонала серьезная нехватка. Молодежь и представители низкооплачиваемых профессий вполне готовы к своим 50 тыс. руб. еще 10-20 тыс. руб., например, получать по "серым схемам"».

Для малого и среднего бизнеса с начала года выросла статья расходов по страховым взносам. Прежнюю льготу в 15% власти оставили только для приоритетных отраслей. У остальных ставка снова поднялась до 30%. Для руководителей это стало новой причиной переложить зарплаты сотрудников в конверты, пояснил руководитель бюро по защите прав предпринимателей «Опоры России» Алексей Петропольский:

«У нас со времен пандемии COVID-19 действовала 15-процентая ставка взносов в соцфонды. Эти льготы с 1 января отменены. И, конечно, компании, в которых работают довольно большое количество людей и фонд оплаты труда является существенным, фактически несут новые издержки.

С учетом того, что это накладывается на увеличение налогов, многие предлагают своим сотрудникам выбирать: либо зарплату урезать путем вычитания этих сборов, либо платить ее в конверте, чтобы сэкономить. Здесь уже каждый решает сам. Я думаю, что это сейчас повсеместно, поскольку ФОТ для МСП — это одна из основных статей затрат.

Вместе с тем наличные сейчас достать, мягко говоря, непросто с учетом того, что и лимиты урезаны у индивидуальных предпринимателей, и в целом классический рынок обналички скорее мертв, чем жив. Себестоимость денег в конверте выше, чем тех, что выведены через зарплаты.

Второй фактор — налоговая четко отслеживает средние зарплаты по отраслям. В случае если у вас работали 100 человек с зарплатами по 100 тыс. руб., и внезапно у всех стало по 50 тыс. руб., естественно, вас вызовут как руководителя, бухгалтера и человека, ответственного за кадры, а потом поговорят еще и с сотрудниками. Все это может закончиться уголовным делом. Так и еще если вы оклады индексировать не будете каждый год на ставку инфляции, то вас также пригласят на беседу».

По данным Роструда, в прошлом году из тени вывели почти 1 млн работников, что на 20% больше, чем в 2024-м.

Егор Парфенов