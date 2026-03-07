КСИР заявил о новой волне ударов по Израилю

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале новой волне ударов Ирана по центру Израиля. Среди целей — город Тель-Авив.

Всего было выпущены три ракеты, которые, по утверждению КСИР, поразили намеченные цели. Сообщение военно-политического формирования передает агентство Fars.

Армия обороны Израиля подтвердила, что зафиксировала пуски ракет с территории Ирана. Жителей районов, которые могли подвергнуться удару, призвали укрыться. Через полчаса после объявления угрозы им разрешили покинуть защищенные помещения. О последствиях удара не сообщалось.

Незадолго до этого США объявили о начале новой, «самой крупной» бомбардировке Ирана, которая должна произойти уже этой ночью. ЦАХАЛ также анонсировал удары по Тегерану.