Бессент: США этой ночью начнут крупнейшую бомбардировку Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент анонсировал «самую масштабную» бомбардировку Ирана. Целью ударов будут иранские пусковые ракетные установки и заводы по производству ракет. США начнут удары уже этой ночью, заявил министр в интервью Fox Business.

Армия обороны Израиля также анонсировала бомбардировки. Удары будут нанесены по Тегерану, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Несколько дней назад президент Дональд Трамп заявил, что США «еще даже не начали наносить сильные удары» по Ирану. «Самая большая волна еще впереди»,— говорил он в интервью CNN.