Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет заключать никаких сделок с властями Ирана. В соцсети Truth Social он потребовал от Исламской республики безоговорочной капитуляции.

Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Дональд Трамп

Американский президент добавил, что после капитуляции Ирана и смены его руководства Соединенные Штаты вместе с союзниками готовы работать над восстановлением иранской экономики, сделав ее сильнее, чем прежде. «У Ирана будет великое будущее. Сделаем Иран великим снова (MIGA!) (Make Iran Great Again.— "Ъ")» — написал господин Трамп.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. 3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает запасами для «вечной войны», и сказал, что слишком поздно вести переговоры с Ираном. Иранские власти в ответ выразили готовность «сколько угодно» противостоять США и Израилю.