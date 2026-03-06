В Махачкале загорелись два цеха по изготовлению мебели

Прокуратура Ленинского района Махачкалы начала проверку после пожара в двух мебельных цехах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Республике Дагестан

Возгорание произошло в производственных помещениях по изготовлению мебели на улице Майской. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Дагестану, площадь возгорания составила около 600 кв. м.

Надзорное ведомство проведет оценку соблюдения на объекте требований пожарной безопасности и действующего законодательства. Установление причин возгорания взято правоохранителями на контроль.

Константин Соловьев