Уголовное дело возбудили после гибели подростка под рухнувшей кровлей

Региональное управление СКР возбудило уголовное делопосле гибели подростка во время обрушения кровли в неэксплуатируемом здании в Нижнем Новгороде. По данным СКР, дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде 6 марта трое подростков зашли в пристрой к нежилому зданию на улице Станционная в Сормовском районе Нижнего Новгорода. В это время у пристроя рухнула кровля. Один подросток погиб, двое пострадали.