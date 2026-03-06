При обрушении кровли нежилого здания в Нижнем Новгороде погиб подросток

Два подростка пострадали при обрушении кровли пристроя к нежилому зданию на улице Станционная в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

В прокуратуре региона уточнили, что еще один подросток погиб. Личности пострадавших и погибшего устанавливаются.

В мэрии Нижнего Новгорода сообщили, что здание, где произошло ЧП, находится на территории, огороженной забором. Оно не эксплуатируется. Бывший собственник вывез все имущество, включая окна.

По факту обрушения кровли органы прокуратуры начали проверку.

Андрей Репин